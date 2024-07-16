مصرع العشرات جراء امطار غزيرة تجتاح أفغانستان

قال مسؤولون من حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، إنّ ما لا يقل عن 40 شخصا لقوا حتفهم وأصيب ما يقرب من 350 آخرين جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق شرق أفغانستان.

وأكد شرفات زمان عمار، المتحدث باسم وزارة الصحة العامة، أن 40 شخصا لقوا حتفهم في عاصفة يوم الاثنين وأن 347 مصابا نقلوا لتلقي العلاج في المستشفى الإقليمي في ننغرهار من جلال أباد، عاصمة ولاية ننغرهار، والمناطق المجاورة.

ومن بين القتلى 5 أفراد من الأسرة نفسها لقوا حتفهم عندما إنهار سقف منزلهم في منطقة سرخ رود، وفقا للمتحدث باسم الولاية، صديق الله قريشي. وأصيب 4 أفراد آخرين من الأسرة.

وقال قريشي إنّ نحو 400 منزل و60 عمود كهرباء تضرّرت في أنحاء ولاية ننغرهار، مشيرا إلى أنّ الكهرباء انقطعت في العديد من المناطق، كما ضعفت الاتّصالات في مدينة جلال أباد، مؤكدا أنّ الأضرار لا تزال قيد التقييم.

وقال عبد الولي، 43 عاما، أحد سكان الولاية، إنّ معظم الأضرار وقع في غضون ساعة، مشيرا إلى أنّ “الرياح بلغت من القوة أنها كانت تقذف بكل شيء في الهواء. تبع ذلك هطول أمطار غزيرة”، موضحا أنّ ابنته البالغة من العمر 4 سنوات أصيبت بجروح طفيفة.

وفي ماي، تسببت الأمطار الغزيرة في مقتل أكثر من 300 شخص وتدمير آلاف المنازل، معظمها في ولاية بغلان، وفقا لبرنامج الأغذية العالمي.

وفي سياق منفصل، ذكرت وكالة أنباء طالبان الرسمية “بختر” أن 17 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 34 آخرون عندما انقلبت حافلة صباح الثلاثاء على الطريق السريع الرئيسي الذي يربط بين كابول وبلخ في ولاية بغلان شمالي البلاد.

ولم يتضح على الفور سبب الحادث، لكن سوء حالة الطرق والقيادة المتهورة غالبا ما يلقى عليهما باللوم في مثل هذه الحوادث.

سكاي نيوز