عاجل/ تضرّر أنبوب رئيسي للغاز وانقطاع الغاز على عدة أحياء بهذه الجهة..

طرأ اليوم الثلاثاء 16 جويلية 2024، عطب على شبكة توزيع الغاز في مدينة الحمامات، مما تسبب في انقطاع للغاز الطبيعي الموجه للاستهلاك المنزلي على العديد من أحياء المدينة.

ويكمن السبب الرئيسي وراء هذا الانقطاع، في إلحاق ضرر على مستوى أنبوب رئيسي من طرف جرافة تقوم بأشغال خاصة على مستوى الطريق الحزامية الحمامات، حسبما نقلته اذاعة أي آف ام عن مصادر مطلعة بشركة الكهرباء والغاز.

هذا وأضافت نفس المصادر أن كل ما يروج عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن وجود تسرب كبير للغاز في الجهة غير صحيح، وأن كل أعوان وإطارات الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع الكهرباء والغاز تعمل جاهدة لإرجاع الغاز الطبيعي لكل المنازل والمنشئات في الجهة.