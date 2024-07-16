مهرجان قرطاج: نفاذ تذاكر حفل كاظم الساهر



أعلنت ادراة مهرجان قرطاج الدولي ، عن نفاذ تذاكر حفل الفنان العراقي كاظم الساهر المبرمج ليوم 03 أوت 2024 في جميع نقاط البيع .

ومن المقرر أن يقدم كاظم باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

ويتضمن ألبومه الجديد “مع الحب” 13 أغنية جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: “يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا”، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته “كتاب الحب” عام 2016.