أوائل وطنيا في البكالوريا يستنكرون “التمييز” في المنح الدراسية بالخارج

قالت ندى مسلماني الأولى وطنيا في شعبة علوم الإعلامية انها ممتنة بالحصول على منحة تعليمية للدراسة بألمانيا لكنها في نفس الوقت تستنكر التمييز الحاصل بين شعبة علوم الإعلامية وباقي الشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وشعبة الاداب.

واضافت ندى انها لم يتم القبول الا عليها باعتبارها صاحبة المرتبة الأولى فيما حظيت باقي الشعب بعدد أكبر من المنح الدراسية.

وتقول ندى في تصريح لاذاعة ديوان اف ام أن زملائها يستنكرون هذا القرار في ظل ما تمثله تكنولوجيا المعلومات من دور أساسي في الابتكار والقدرة التنافسية والنمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم فلماذا هذا التمييز.

و دعت ندى الجهات المعنية للتدخل لضمان التقسيم العادل للمنح بين التلاميذ المتميزين كما تعبر عن استعدادها الكامل هي وزملائها للحضور في أي وقت لمناقشة هذه الإجراءات والنظر في سبل تحقيق ما سمتها العدالة في التعليم.

من جانبه عبر أمين العليبي الأول في شعبة الإعلامية في ولاية مدنين والمتحصل على المرتبة الرابعة في امتحان الباكالوريا شعبة علوم الاعلامية عن إستنكاره لهذا التمييز إثر حرمانه من هذه الفرصة التي تعتبر مهمة و تحقق طموحاته التعليمية داعيا سلطة الإشراف إلى التدخل و ضمان التقسيم العادل بين الشعب في هذه المنح .