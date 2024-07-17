شهادةnCloud Ooredoo تونس أول مشغل معتمد من قبل علامة nCloud

تعلن Ooredoo تونس بفخر عن تحصلها على شهادة N-Cloud المرموقة مقدمة لها من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني.

يعزز هذا الإنجاز مكانة Ooredoo كأول مشغل اتصالات في تونس يلبي المعايير الصارمة لـ N-Cloud، مما يؤكد التزامها بضمان أعلى مستويات أمن وسلامة البيانات لحرفائها.

وتؤكد شهادة N-Cloud التزام Ooredoo تونس الثابت بالحفاظ على معايير الأمن السيبراني الرائدة في مختلف عملياتها. كما لا تقتصر هذه الشهادة على التزام الشركة بحماية المعلومات الحساسة فحسب، بل يعزز كذلك مكانتها كشركة رائدة موثوقة في ميدان الاتصالات.

وأقيم الحفل الرسمي لتسليم علامة N-Cloud إلى Ooredoo تونس يوم 16 جويلية 2024 في مقر وزارة تكنولوجيات الاتصال، بحضور وزير تكنولوجيات الاتصال السيد نزار بن ناجي والرئيس التنفيذي لـOoredoo تونس، السيد منصور راشد الخاطر.

وتؤكد شهادة N-Cloud التوجه الاستباقي الذي تتبعه Ooredoo تونس فيما يتعلق بالأمن السيبراني، مما يضمن أن بنيتها التحتية وخدماتها تلبي وتتجاوز أفضل الممارسات الدولية. ويعزز هذا الإنجاز تعهد الشركة بإعطاء الأولوية لثقة الحرفاء وأمنهم في عالم رقمي متطورّ ومتجدّد.

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