عاجل/ مقتل 29 شخصا وإصابة 13 اخرين جراء سقوط حافلة بواد في البيرو..

أعلنت وزارة الداخلية في البيرو أن 29 شخصا على الأقل لقوا حتفهم فيما أصيب 13 آخرون إثر سقوط الحافلة التي كانوا يستقلونها بواد في البلاد.

ونقلت قناة ” سي إن إن ” الأمريكية اليوم الأربعاء، عن الوزارة قولها ، في منشور عبر منصة “إكس “– ” إن الحادث وقع عندما كانت الحافلة في طريقها من العاصمة « ليما » متجهة إلى مدينة ” أياكوتشو ” جنوب البلاد “، مشيرة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ جارية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم نقل المصابين للمستشفيات المجاورة من أجل تلقي العلاج عقب إصابتهم في الحادث الذي لم تتضح بعد أسبابه وملابساته.

يشار إلى أن الطرقات الجبلية في البيرو كانت قد شهدت وقوع العديد من الحوادث خلال السنوات القليلة الماضية.