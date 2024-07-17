إنتر ميامي يعلن إصابة ميسي في اربطة كاحلة الايمن في نهائي كوبا امريكا

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم اليوم الاربعاء أن الأرجنتيني ليونيل ميسي /37/ عاما تعرض لاصابة في اربطة كاحلة الايمن في المباراة التي فاز بها المنتخب الأرجنتيني على نظيره الكولومبي بهدف نظيف في نهائي كوبا أمريكا 2024.

وأصدر النادي بيانا لتوضيح طبيعة إصابة ميسي على موقعه الرسمي ذكر فيه “بعد التقييم الطبي، تأكد إصابة ميسي في أربطة كاحله الأيمن” مضيفا “سيتم تحديد جاهزية قائد الفريق وفقا للتقييمات الدورية التي يخضع لها، وتطور عملية تعافيه”.

ويحتل إنتر ميامي حاليا المركز الثاني بالمجموعة الشرقية في جدول ترتيب البطولة الأمريكية لكرة القدم برصيد 47 نقطة.