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قفصة: فلاحون يقدّمون شكاية ضد زراعة الخس

2024/07/17 أهم الأخبار, تونس, مجتمع


تقدّم فلاحو قفصة الشمالية بشكاية ضد شركة منتصبة في الجهة متخصصة في زراعة الخس المعد للتصدير”السلاطة”، حيث اعتبروا أن هذه النبتة تستنزف الثروة المائية.
ومن جهته، رد عبد الستار غبطان رئيس دائرة الإنتاج النباتي بقفصة على الشكاية، حيث قال في تصريح لاذاعة إي أف أم، إن زراعة هذه النبتة لا يضر بالمائدة المائية، مشيرا إلى أن الكميات القصوى من الماء لانتاج هكتار من “السلاطة” لا تتجاوز 2600 متر مكعب في حين أن الطماطم يمكن أن تستهلك 12 ألف متر مكعب في الهكتار والزيتون يمكن أن يستهلك 7 آلاف متر مكعب في الهكتار.

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