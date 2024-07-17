عاجل/ أفارقة بصدد اجتياز الحدود يعتدون على أعوان الحرس ويفتكون زورقهم

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 بمباشرة الابحاث مع 38 من المجتازين من جنسيات دول جنوب الصحراء استعصوا ورفضوا الامتثال لاشارات دوريات للحرس البحري بالتوقف كما قاموا بالاعتداء بالعنف على عدد من الاعوان، وفق ما افاد به هشام بن عياد وكيل الجمهورية والمتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية صفاقس 1.

واضاف وكيل الجمهورية، حسبما نقلته موزاييك، انه تم تعهيد الفرقة المركزية الاولى لمكافحة الاجرام ببن عروس لمباشرة الابحاث في شأنهم.

وتعود الواقعة الى حدود الساعة الثالثة من فجر اليوم الاربعاء 17 جويلية 2024، حيث واثناء قيام دورية للحرس البحري باللواتة من معتمدية جبنيانة بعملية تمشيط وحراسة للسواحل في اطار مكافحة عمليات اجتياز الحدود خلسة، تم التفطن الى مركب حديدي على متنه عدد من المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء.

وعند الاشارة عليهم بالتوقف لم يمتثلوا واستعصوا وقاموا برشق الاعوان بالحجارة والمواد الصلبة ثم بمحاولة السيطرة عليهم قاموا بالتصدي العنيف لاعوان الدورية كما تمكنوا من افتكاك زورق صغير للحرس البحري وعلى متنه اعوان واثر ذلك تمت ملاحقتهم والامساك بالزورق والمجتازين حيث اتضح ان احد الاعوان كان يحمل اثار عنف.