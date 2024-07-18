هام/ بشرى سارة لمتساكني هذه الولايات..

أفاد معتمد سبيطلة من ولاية القصرين حاتم الرياحي، أن أشغال تركيز محوّل كهربائي بقوة 40 ميغاوات في منطقة أم العظام من معتمدية السبالة في ولاية سيدي بوزيد، استُكملت فجر اليوم الخميس 18 جويلية 2024، بعد أن انطلقت الأحد الفارط من قبل فرق مختصة تابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز، بهدف تمكين معتمدية سبيطلة وأحوازها بولاية القصرين ومعتمديتي جلمة والسبالة من ولاية سيدي بوزيد ومعتمدية قفصة الشمالية من ولاية قفصة، من تغطية احتياجاتهم من الكهرباء وتجنب الانقطاعات المتكررة لهذا المرفق الحيوي.

وأكد الرياحي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه بتركيز المحول، تنتهي معضلة الأنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بمعتمدية سبيطلة والمناطق المجاورة لها، والتي أثرت على عملية توزيع الماء الصالح للشراب، وهي وضعية خلقت حالة من التذمر والإستياء في صفوف المواطنين وأصحاب المصانع ووحدات تبريد وتخزين المنتوجات الفلاحية.

وكشف المصدر ذاته، أنه تم توفير الإعتمادات اللازمة للمشروع بصفة استثنائية وإستعجالية والمقدرة ب20 مليون دينار، كما تم تسخير فرق عمل نهارية وأخرى ليلية من ولايات القصرين وسيدي بوزيد وقفصة، تابعين للشركة التونسية للكهرباء والغاز لاستكمال أشغال تركيز المحول في أقرب الآجال.

جدير بالذكر أنه انطلقت في شهر فيفري المنقضي بمنطقة أم الأعظام من ولاية سيدي بوزيد، أشغال تركيز محطة تحويل ضغط عالي ومتوسط، ويتضمن المشروع تهيئة الأرض لتركيز المحول الكهربائي بقوة 40 ميغاوات وتركيز محول آخر متنقل ضغط عالي.