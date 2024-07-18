عاجل/ معطيات عن سائق الشاحنة الذي تسبب في فاجعة الوردية..(صور)

في متابعة لحيثيات الحادث الذي جد ليلة البارحة في بشارع بالفي من معتمدية الوردية والمتمثل في اصطدام شاحنة ثقيلة بمقهى وسيارتين مما أسفر عن وفاة شابين سنهما بين 27 و 30 سنة وإصابة 17 شخصا.

قال شاهد عيان إن سائق الشاحنة الثقيلة مرتكب العملية معروف في الجهة بالحوادث ووقع التنبيه عليه، وعمل في مجال سياقة الشحنات الثقيلة عن طريق الوساطة.

وأكد المصدر ذاته في تصريح لاذاعة اي اف ام أنه سبق ان قام بعدة حوادث من هذا النوع وانها ليست المرة الاولى حيث سبق له ان إصطدام بمقر معتمدية الجهة ومرة اخرى بحافلة كما سبق وان دهس شخص بجهة مقرين.