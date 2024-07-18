عاجل/ فديوات “الدلاع والبطيخ”: هيئة السلامة الصحية تتّخذ هذا الاجراء



أفاد المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي، بأن الهيئة ستنتهج مسار التقاضي بخصوص الترويج لمعلومات لا أساس لها من الصحة حول عدم مطابقة العديد من المنتجات للمواصفات على غرار ما راج من أخبار حول “الدلاع”.

و قال الرابحي في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الخميس 18 جويلية 2024، أنه من غير الممكن ترك الأمور تتفاقم إلى ما لا نهاية وسيتم رفع الموضوع للقضاء، مبينا أن الهيئة لا تملك أي معطى أو معلومة حول الشخص الذي يقوم بنشر مغالطات ومعلومات خاطئة.

وتابع أن هذا الشخص نصّب نفسه حكما وقاضيا ومسّ من مصداقية الرقابة الرسمية ويُرَوِج لمغالطات، وانتقل من ترويج مغالطات حول الدلاع والبطيخ إلى الماء المعدني والياغورت.

وجدّد الرابحي التأكيد مرة أخرى أن المنتجات الغذائية مطابقة للمواصفات ولا تُمثل أي خطورة على الصحة العامة، نافيا مجددا تسجيل أي حالات تسمم جماعي تتعلق بالدلاع أو البطيخ.

وشدّد على أن التسممات الغذائية الجماعية مشمولة بالإبلاغ عن طريق الطبيب أو المؤسسة الصحية، ولاحظ أن ما تم تسجيله في ولاية سليانة يتعلق بتسمم في إحدى الحفلات الخاصة، مبينا أنه لا علاقة لهذا التسمم بالدلاع والبطيخ.