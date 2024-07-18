كان سيتم تحويلها بالمصانع: حجز اكثر من 16 طنا من الطماطم المتعفنة!!

أفاد المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بزغوان جمال النيفر اليوم الخميس 18 جويلية 2024، بأن مصالح الهيئة حجزت ما يفوق 16 طنّا من الطماطم الطازجة غير الصالحة للاستهلاك والمعدّة للتحويل بمجمع الطماطم بمنطقة الناظور التي تعد المنتج الأول لزراعة الطماطم بالجهة.

وذكر النيفر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم حجز الكميات المذكورة خلال حملة مراقبة لإنتاج الطماطم ومعاينة ميدانية ثبت على إثرها عدم صلاحية الكمية المحجوزة نتيجة تعفنها، كما تبيّن اعتزام صاحبها نقلها لمصانع التحويل بإحدى الولايات المجاورة.

وأشار إلى أنه تم إتلاف البضاعة بالكامل بعد استشارة الدوائر المسؤولة والتنسيق مع الهياكل ذات الصلة، لافتا إلى أن الطماطم ذات النوع الجيد التي يتولى المجمع تجفيفها وتصديرها غير مراقبة ولا تخضع لهيكل محدد.

وذكر من جهة أخرى، أنّ عملية مراقبة للمنتجات الفلاحية في نفس المنطقة أفضت إلى حجز 1450 كلغ من النعناع المجفف غير مطابق للسلامة الصحية والمواصفات والتراتيب الجاري بها العمل.

وأشار إلى أن مصالح الهيئة رفعت، إثر 92 زيارة تفقد في الفترة الأخيرة، إجمالي 8 عينات من خزانات المياه التابعة لإقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بزغوان، و15 عينة من مصانع تعليب المياه بالجهة (4 مصانع)، وقد أثبتت نتائج التحاليل المجراة عليها سلامتها، مضيفا أنّه تم توجيه إنذارين كتابيين لمؤسستين سياحيتين نتيجة تسجيل إخلالات متكررة تتعلق بالسلامة الصحية.