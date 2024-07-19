وزير الشؤون الاجتماعية يبحث مع سفير الجزائر بتونس سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الاجتماعي

بحث وزير الشؤون الاجتماعية، كمال المدّوري، اليوم الجمعة، في لقاء بمقر الوزارة، مع سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس عزوز باعلال، سبل تعزيز العلاقات الثنائي بين البلجين في الماجل الاجتماعي .

ومثّل اللّقاء الذي حضرته بالخصوص المديرة العامة لمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية، مناسبة لاستعراض عمق وعراقة العلاقات الأخوية المتجذّرة بين البلدين الشقيقين لا سيّما في المجال الاجتماعي.

كما تمّ تبادل وجهات النظر حول السبل الكفيلة بالارتقاء بهذه العلاقات الاستراتيجية من خلال تبادل التجارب والخبرات لا سيما في مجالات الضمان الاجتماعي والشغل والعلاقات المهنية والصحة والسلامة المهنية والرعاية الاجتماعية وتبادل الزيارات بين وفدي البلدين.