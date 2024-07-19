تنبيه/ التمديد في غلق هذه الطريق حتى هذا التاريخ..

أعلنت الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمنستير، اليوم الجمعة، عن تمديد مدّة غلق الجزء التابع لبلدية منزل كامل من الطريق الحزامية مدركة الساحل إلى غاية 27 جويلية الجاري، نظرا لتواصل أشغال تقوية هذه الطريق بالخرسانة الإسفلتية.

وأشارت في بلاغ أصدرته اليوم إلى أنّه سيقع فتح الطريق الحزامية استثنائيا يوم الأحد 21 جويلية الجاري نظرا لانتصاب السوق الأسبوعية وسط مدينة منزل كامل على مستوى الطريق الجهوية عدد 88.

ودعت مستعملي الطريق إلى توخي الحذر، والتخفيض في السرعة، واحترام الإشارات المرورية الوقتية المركزة للغرض.

يذكر أنّ الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمنستير قد أعلنت في وقت سابق عن غلق هذا الجزء من طريق مدركة الساحل بداية من 15 جويلية الجاري وإلى غاية 20 جويلية 2024، ودعت مستعملي الطريق إلى المرور عبر الطريق الوطنية رقم 1، ثم التحوّل عبر مفترق الفحص بمنزل حياة والرجوع إلى طريق مدركة الساحل ببلدية جمال عبر الطريق المحلية 866.