وزارة أملاك الدولة: الموافقة على 14 عملية عقارية لفائدة مرافق عمومية

وافقت اللجنة الاستشارية الوطنية للعمليات العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على 14 عملية تفويت منها ما يهم عدد من البلديات لإنجاز مرافق محلية مختلفة.

كما وافقت اللجنة، في اجتماع ترأسه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، أمس، الجمعة، على التفويت في قطعة دولية مساحتها 50 هك كائنة بأم العظام بسيدي بوزيد لفائدة شركة أسواق إنتاج الوسط المكلفة بإنجاز منصة أسواق إنتاج الوسط.

وتم كذلك الموافقة على 5 عمليات اقتناء لأراضي لازمة لإنجاز مرافق صحية وتربوية ورياضية. وتأتي الموافقة على العمليات العقارية بحسب بلاغ وزارة أملاك الدولة، في إطار حرص الوزارة على التسريع في إنجاز المشاريع العمومية وتسوية بعض الوضعيات العقارية العالقة.