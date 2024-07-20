حلوى على شكل أدوية تثير ضجة بالجزائر.. ودعوات لفتح تحقيق..!

انتشرت في الجزائر أنواع جديدة من حلويات اللبان، تباع على شكل أقراص أدوية ، وهو ما أثار ضجة بين المختصين الذين حذروا من آثارها النفسية على الأطفال.

يأتي الترويج لهذا النوع من اللبان مع فصل الصيف، حيث يقبل الأطفال على اقتناء مختلف أنواع الحلوى، ومنها اللبان وغيرها.

وتداول رواد مواقع التواصل صور تلك الأقراص وحذروا من خطرها على الأطفال: “ألم يكف الترويج لتلك المهلوسات أمام المؤسسات التربوية على شكل حلويات والآن انتقلنا إلى ترويج لحلويات على شكل أدوية”، وأضاف آخر: “.. الخطر ليس في الأدوية بحد ذاتها، لكن في كونها تشجع الأطفال على تناول الأدوية التي يعثر عليها في المنزل ظنا منه أنها حلوى أيضا”.

في المقابل، قلل آخرون من خطر تلك الحلوى: “الأصل أن العائلات تضع الأدوية في أماكن من المنزل لا يطالها الأطفال، فالأطفال لهذه الحلوى أو بدونها معرضون لتناول الأدوية المنزلية”.

من جهته، قال الناشط في مجال حماية المستهلك بوعلام عمراني لـ”العربية.نت”: “الكثير من أنواع الحلويات تدخل الأسواق والمحلات الجزائرية، بالنسبة للخطيرة منها يتم التفطن لها من طرف مختلف المصالح المخولة لذلك قبل دخولها الأسواق، وحتى في حال روجت في المحلات تقوم مصالح التجارة بسحبها، لكن فيما يخص شكل الأدوية، فيكون المراقبون قد قللوا من أمرها”.

وأضاف “لكن في الحقيقة، خطير أن يتم الترويج لهذا النوع من الحلويات، مثلما كان الحال مع المشروبات الغازية التي تسوق في قارورات تشبه قارورات الخمر، أما الآن فنحن أمام أقراص تشبه الأدوية بشكل يجعل الطفل لا يفرق بين هذه وتلك، وهذا سيئ جدا، أي خطأ يمكن أن يودي بحياة الطفل، خاصة أن أغلب العائلات الجزائرية لها أفراد مسنون قد يتناولون أدوية خطيرة جدا”.

ودعا المتحدث إلى ضرورة “سحب هذا النوع من الحلويات ووضع مدونة أمام مختلف المصالح الحدودية لكي تنتبه لمثل هذه المنتجات”.

العربية نت