هام/ بميزانية قدرها 164 ألف دينار: إعادة تأهيل وتجهيز مركز التوليد وطب الرضع بمستشفى وسيلة بورقيبة..

تولت الوكالة التركية للتعاون و التنسيق ” تيكا” إعادة تأهيل وتجهيز مركز التوليد وطب الرضع قسم “أ” بمستشفى وسيلة بورقيبة بالعاصمة بميزانية قدرها 164 ألف دينار ، وفق ما أفاد به ،اليوم السبت، مدير عام الهياكل الصحية العمومية بوزارة الصحة طارق بن ناصر.

وأوضح بن ناصر ،في تصريح لوكالة تونس للانباء على هامش اشرافه على موكب انتظم بالمناسبة بمركز التوليد، أن وكالة “تيكا” قامت بالأشغال اللازمة لتجديد وتعصير وتجهيز 3 غرف بمركز التوليد وطب الرضع قسم “أ” بالإعتماد على احدث التقنيات و اجودها.

وتتمثل التجهيزات الطبية التي تم تركيزها بمركز التوليد في جهاز الموجات الفوق الصوتية ، و اجهزة المراقبة المجانبة للأسرة، و 24 من المعدات الطبية الأخرى كالاسرة الآلية للامهات واخرى للرضع ، وفق المتحدث ذاته.

وشدد بن ناصر على أن التجهيزات و الإصلاحات التي شملت مركز التوليد وطب الرضع من شأنها ان توفر مزيدا من الرفاهية للمرضى و ان تمتعهم بجودة عالية في الخدمات الصحية المقدمة لهم، كما انها ستيسر عمل الإطار الصحي المشرف على هذا المركز وستوفر لهم الظروف الملائمة للقيام بواجبهم على أكمل وجه.

جدير بالذكر ان مركز التوليد وطب الرضع بمستشفى وسيلة بورقيبة بالعاصمة هو أول واكبر مركز توليد بالجمهورية التونسية حيث يؤمن سنويا مايعادل 8 آلاف ولادة و 20 ألف فحص طبي.