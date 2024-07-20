عاجل/ قتلى وجرحى في هجوم للكيان الصهيوني على اليمن..

سقط عدد من القتلى والجرحى في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلية اليوم السبت 20 جويلية 2024 على مدينة الحديدة غربي اليمن، بعد يوم من هجوم الحوثيين بمسيرة على تل أبيب.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أن الغارة الإسرائيلية نفذت بالتنسيق مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي لمواجهة هجمات الحوثيين.

وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) إن مدينة الحديدة تعرضت لغارات استهدفت منشآت تكرير النفط في الميناء.

وقال نصر الدين عامر نائب رئيس الهيئة الإعلامية التابعة للحوثيينإن غارات الإحتلال لم تستهدف أي أهداف عسكرية بل أهدافا مدنية.

وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن قتلى وجرحى سقطوا إثر الغارات الإسرائيلية على منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة ومحطة كهرباء وخزانات مازوت الكهرباء.

وبث ناشطون يمنيون مشاهد من الموقع المستهدف بالقصف في مدينة الحديدة، وتظهر المشاهد اشتعال حريق ضخم في موقع يعتقد أنه خزانات وقود في ميناء المدينة.

الجزيرة