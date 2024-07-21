رئاسية 2024 : هيئة الانتخابات تضع على ذمة الناخبين استمارات تزكية الراغبين في الترشح

وضعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ذمة جميع الناخبين التونسيين استمارات تزكية الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 بموقعها الرسمي وعلى صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وبمقرات الهيئة الجهوية والمحلية بالداخل ومقرات البعثات الدبلوماسية و القنصلية التونسية بالخارج.

وأوضحت في بلاغ لها أن الناخب المزكي يتوي تعمير الاستمارة بكل عناية وتسليمها للمترشح او لفريقه المكلف بتجميع التزكيات لتقديمها فيما بعد في ملف ترشحه للهيئة في فترة قبول الترشحات.

ودعت الى الاتصال برقم النداء 1814 التابع للهيئة للحصول على مزيد من المعلومات

وبلغ الى حد اليوم الأحد عدد الذين سحبوا استمارات التزكية الشعبية االخاصة بالانتخابات الرئاسية ووفق القائمة المنشورة على موقع هيئة الانتخابات 84 شخصا من بينهم رئيس الجمهورية قيس سعيد وعدد من الأسماء السياسية والاعلامية والفنية وناشطين في المجتمع المدني ومقيمين في الخارج

وعلى المترشح للانتخابات الرئاسية التى ستجرى يوم 6 اكتوبر 2024 ، تقديم تزكيات من عشرة أعضاء من مجلس نوّاب الشعب، أو أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحليّة المنتخبة، أو عشرة آلاف ناخب مرسّم في سجل الناخبين موزّعين على الأقلّ على عشر دوائر انتخابيّة تشريعيّة، على ألاّ يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكلّ دائرة منها،

ويفتح باب ايداع الترشحات ابتداء من يوم الاثنين 29 جويلية 2024 على الساعة 08:00 صباحا ويغلق يوم الثلاثاء 6 أوت 2024 على الساعة 18:00 مساء