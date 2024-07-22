بعد أن أجبرتهم اليونان على العودة: إنقاذ مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين..

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم، إنقاذ مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين غرب البلاد، أجبرتهم اليونان على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.

وأوضحت الدفاع التركية، في بيان، أن مسيرات تابعة لقيادة القوات البحرية التركية أجرت طلعات استكشافية في بحر إيجة.

وأضاف البيان أن المسيرات رصدت خفر السواحل اليونانية قبالة سواحل جزيرة مديللي وهي تجبر قاربا يقل مهاجرين غير شرعيين للعودة إلى المياه الإقليمية التركية.

وأشار البيان إلى أنه تم على الفور إبلاغ خفر السواحل التركية التي سارعت إلى إنقاذ المهاجرين العالقين في البحر.

وتشهد الحدود التركية – البلغارية والتركية اليونانية، والشواطئ التركية تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يسلكون الطريق البري أو البحري بأمل الوصول إلى إحدى الدول الأوروبية، وتستخدم الشرطة التركية أساليب مختلفة لمنع محاولات التسلل عبر حدودها.