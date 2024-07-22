عاجل/ مجزرة جديدة.. 70 شهيدا جراء قصف وحشي على خان يونس في غزة

أفادت مصادر طبية، اليوم الإثنين، بارتفاع حصيلة قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المكثف على المناطق الشرقية من خان يونس جنوبي قطاع غزة، إلى 70 شهيدا، بالتزامن مع نزوح قسري في ظل أوضاع إنسانية وطبية صعبة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس قوله إنه استقبل مئات الشهداء والمصابين خلال ساعات، من جراء هجمات إسرائيل على شرق المدينة.

كما ناشد المجمع الطبي التبرع “عاجلا” بالدم لصالح الجرحى والمرضى داخل المجمع، في ظل نقص حاد وكبير في وحدات الدم.

واستشهد هؤلاء في قصف بالدبابات الإسرائيلية على بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس، وقالت مصادر إن المنطقة تعرضت للقصف أيضا عن طريق الجو.

ويزعم الجيش الإسرائيلي أن الأوامر الجديدة سببها تجدد هجمات فلسطينية، منها إطلاق صواريخ من المناطق المستهدفة في شرق خان يونس.

وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، الإثنين، أن إجمالي الشهداء الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر تخطى 39 ألفا.