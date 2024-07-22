تنبيه/ بلاغ مروري هام..

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2024/07/22 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت مصلحة شرطة المرور بإدارة إقليم الأمن الوطني بسوسة، أنّهُ بمناسبة إحياء حفلة “بلطي ” بساحة المدن المتوأمة” غدا الثلاثاء، بداية من الساعة 18:00، تقرّر اتخاذ الإجراءات التالية:
يُمنع الجولان والوُقوف والتوقف على جميع أصناف العربات بكامل شارع الهادي شاكر من ساحة المدن المتوأمة إلى مفترق رياض النخيل.
منع الوُقوف والتوّقف بمُحيط ساحة المدن المتوأمة وشارع الجزائر وأمام حديقة الطيور وشارع عبد الحميد بالقاضي.

على القاصدين الطريق السياحية، اعتماد ساحة بورقيبة في اتجاه محمد معروف مرورا عبر الطريق الوطنية رقم 1، أمّا على القاصدين وسط المدينة اعتماد جزء من شارع عبد الحميد بالقاضي وُصُولاً إلى شارع المنجي سليم فالتوغل في نفس الشارع.
و بخصوص السيّارات التي يتم رفعها بالشوارع المذكورة يمكن لأصحابها إيجادها على مستوى شارع المنجي سليم والعمارات الشمالية.

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