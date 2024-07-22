الاحتفاظ بشخص وإدراج آخريْن بالتفتيش بشبهة تزييف العملة وترويجها..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان مركز الأمن الوطني بحي الخضراء بالاحتفاظ بشاب وادراج اثنين في التفتيش وذلك للاشتباه في تورطهم في تكوين وفاق لتزييف العملة وترويجها.

وتفيد المعطيات وفق ما اوردته اذاعة موزاييك بأن منطلق الكشف عن الوفاق المذكور كان اثر تقدم شاب من احدى دول جنوب الصحراء بشكاية مفادها تعرضه الى عملية تحيل من طرف المظنون فيهم، مفيدا بأنه تواصل معهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عرض هاتفا للبيع فاتصلوا به وتناقشوا معه حول ثمن الهاتف ليتم الاتفاق على مبلغ حوالي 2800 دينارا.

وأضاف الشاكي بأنه وعند الموعد المحدد التقى باثنين من المظنون فيهم وسلمهما الهاتف بعد تسلمه ثمنه منهما ليكتشف لاحقا أنه كان عرضة لعملية تحيل حيث تبين أن جميع الأوراق النقدية كانت مزيفة.

وبتعهد أعوان مركز الأمن الوطني بحي الخضراء بالبحث كثفوا من تحرياتهم وانجاز التساخير اللازمة ليتم تحديد هويات المظنون فيهم والقاء القبض على أحدهم فيما تحصن الاثنان الآخران بالفرار ليتم ادراجهما في التفتيش.