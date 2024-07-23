بلاغ هام للترجي الرياضي التونسي..#خبر_عاجل

أعلن الترجي الرياضي التونسي أن عملية بيع الإشتراكات الخاصة بالموسم الكروي 2024-2025 ستنطلق يوم الخميس 25 جويلية 2024.

وتنطلق يوم الخميس عملية البيع لاصحاب اشتراكات الموسم الفارط فقط وتتواصل الى غاية يوم الاحد 28 جويلية 2024 ، على موقع Teskerti طبقا للرابط التالي : http://www.teskerti.tn

كما اشار البلاغ ان عملية بيع الاشتراكاتتتواصل يوم الاثنين 29 جويلية 2024 بشبابيك حديقة حسان بلخوجة من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الساعة الخامسة مساء (ما عدى يوم الاحد) وفي كامل نقاط بيع ترجي ستور و على موقع teskerti.tn

و قد حددت الأسعار كالآتي :

– المدارج الجانبية (Virage) : 180 دينار

– المدارج المكشوفة (Pelouse): 200 دينار

– المدارج العليا (Enceinte supérieure) : 400 دينار

– المدارج السفلى (Enceinte Inférieure) : 600 دينار

– المنصة (Tribune) : 900 دينار

وأكدت هيئة الترجي أن الاشتراك هو شخصي و يحمل كل من الاسم و اللقب و رقم بطاقة التعريف الوطنية وأنه ضرورة الاستظهار بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية عند اقتناء الاشتراك.

اما بالنسبة لاشتراكات المنعرج الجنوبيفهي مخصصة فقط لمن سنهم فوق 18 سنة. والسماح بإقتناء الاشتراكات (ماعدى المنعرج الجنوبي) لمن سنهم تحت 18سنة بشرط أن يكونوا مصحوبين بالولي و ان يحمل كل منهم اشتراك