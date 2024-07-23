سليانة: تنفيذ 1170 عملية مراقبة اقتصادية خلال شهر جويلية الجاري

نفذت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بسليانة، خلال شهر جويلية الجاري، 1170عملية مراقبة اقتصادية شملت المحلات والأسواق التجارية بكافة المعتمديات، أمنها 38 فريقا مشتركا، وفق المدير الجهوي للتجارة قيس اليزيدي.

وبين اليزيدي في تصريح اليوم الثلاثاء لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الفرق المذكورة، حررت 133 محضر بحث في قطاعات الخضر والغلال و المواد الأساسية والتبغ، بسبب الترفيع في أسعارها، خاصة في ما يتعلق بالتبغ والقهوة والشاي والسكر.

وأشار الى تكثيف مصالح المراقبة الاقتصادية من عملياتها الرقابية خلال شهر جويلية الجاري، بهدف التصدي لعمليات الترفيع في الأسعار والمضاربة والاحتكار وضمان شفافية المعاملات التجارية، لافتا الى اعداد برنامج خاص لمراقبة القطاعات الحساسة والمواد المدعمة ومادة التبغ تحت اشراف السلط الجهوية

وكشف في نفس السياق أن المخالفات المسجلة شملت 39 محضرا في قطاع الخضر والغلال و35 محضرا خاصا بالمواد الغذائية الأساسية ومثلها بالتبغ و32 محضرا فيقطاع باللحوم والبيض والسمك و13 محضرا في قطاع المقاهي و5 محاضر في قطاع الملابس

و أضاف أن المحاضر تتوزع الى 34 محضرا بسبب الترفيع والزيادة في الأسعار و59 محضرا في عدم اشهار الأسعار و6 محاضر في الاحتكار و21 محضرا في التلاعب بالميزان و10 محاضر متعلقة بالفوترة.

وبين اليزيدي انه تم اقتراح اتخاذ عدة عقوبات ادارية وعدلية بخصوص قطاع التبع، من بينها السحب النهائي لرخصة وتعليق التزود في 8 أخرين (مدة 07 منها 3 أشهر، وتعليق واحد لمدة 6 أشهر) من طرف اللجنة الجهوية لرخص التبغ