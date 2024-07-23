قيمتها 500 دينار: مقاييس حصول الطلبة على هذه المنحة..

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المنصف بوكثير، اليوم الثلاثاء 23 جويلية 2024، أن الوزارة تخصص سنويا منحة خاصة بعدد من الطلبة الجدد.

وأوضح الوزير في تصريح للإذاعة الوطنية أن مقاييس الحصول على هذه المنحة تتمثل في أن يكون الطالب من الناحجين الجدد في البكالوريا وأن يكون من العائلات محدودة الدخل أو المتوسطة وذلك حسب الطلب ووفقا للميزانية المخصصة للغرض.

وأبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن قيمة المنح والمساعدات التي خُصّصت للطلبة خلال السنة الجامعية الفارطة قدرت بـ150 مليون دينار والتقديرات تشير إلى أن قيمة المنح التي ستصرف للطلبة خلال السنة الجامعية المقبلة ستصل إلى 170 مليون دينار.