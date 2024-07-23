بوعسكر: لا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي أمام مخالفات خطيرة



قال رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم الثلاثاء 23 جويلية 2024، إن المحكمة الإدارية حسمت مسألة التوكيل وبذلك وأقرت بصحة الإجراء المتعلّق بالقدوم شخصيا أو تقديم توكيل قانوني وصريح لسحب استمارة الترشح أو إيداع مطلب الترشح.

وأوضح في تصريح للإذاعة الوطنية في إطار زيارة إلى مركز النداء 1814 التابع للهيئـة بالقصبة، أن البطاقة عدد 3 من الشروط الترتيبية التي وضعتها الهيئة وأنها ليست شرطا جديدا وإنما وثيقة جديدة لإثبات شرط قائم منذ دستور 2022 .

ولاحظ من جهة أخرى أن « الهيئة لا يمكنها البقاء مكتوفة الأيدي أمام مخالفات خطيرة تمسّ من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية ».