تحرير 48 مخالفة صحية وحجز وحجز بضائع مختلفة بهذه الولاية..

حرّرت فرق الشرطة والحرس البلدي بكل من سيدي بوزيد والرقاب عددا من المخالفات الصحية والمخالفات العدلية، وحجزت عددا من المواد في إطار عملها الرقابي خلال الأسبوعين الماضيين، حسب ما تم تداوله خلال أشغال اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزود والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية، المنعقدة، اليوم الثلاثاء، بمقر الولاية.

وتشير المعطيات المقدّمة، خلال الجلسة إلى قيام فرقة الشرطة البلدية بسيدي بوزيد بتحرير 23 مخالفة صحية للمحلات المفتوحة للعموم من اجل عدم احترام قواعد حفظ الصحة، والاستيلاء على الطريق العام والرصيف، بالإضافة إلى تنفيذ 16عملية حجز مختلفة.

من جانبها، حرّرت فرقة الحرس البلدي بالرقاب 10 محاضر عدلية من أجل الاستيلاء على الطريق العام والرصيف والبناء بدون رخصة، و5 محاضر عدلية من أجل الانتصاب الفوضوي، إلى جانب 25 مخالفة صحية من أجل عدم احترام قواعد الصحة، في حين قامت فرقة الحرس البلدي بسيدي بوزيد بتحرير 25 مخالفة صحية، ونفّذت 18عملية حجز مختلفة.