تجميع نحو 6،6 مليون قنطار من الحبوب إلى حدود 21 جويلية 2024

تمّ، إلى تاريخ 21 جويلية 2024، تجميع حوالي 6،6 مليون قنطار من الحبوب، وفق ما تقدم به ديوان الحبوب، الإربعاء.

وسجلت ولاية باجة أعلى الكميّات المجمّعة، في حدود 27 بالمائة من مجمل الكميّات، متبوعة بولاية بنزرت، حيث سجل تجميع 20 بالمائة، تلتها ولاية جندوبة والقيروان، على التوالي بنسبة 14 بالمائة و9 بالمائة. وتتوزّع كميّات الحبوب، التّي تمّ تحصيلها إلى 88 بالمائة من القمح الصلب و9 بالمائة من الشعير والتريتيكال و3 بالمائة من القمح اللين.

وللتذكير فإنّ حصيلة موسم الحصاد للموسم 2023 /2024 هو أدنى من المعدل لكنها أفضل من حصيلة الموسم المنقضي 2022 /2023 إذ قدرت ب5،3 مليون قنطار، فقط، بسبب انحباس الأمطار وتواصل حالة الجفاف.

وقد خصّصت تونس، إلى موفى ماي 2024، حوالي 1،5 مليار دينار لتمويل صادراتها من الحبوب ما مثل 53،7 من إجمالي واردات البلاد الغذائية.