عاجل/ بعد وفاة امراة حامل بسبب نقص الاطار الطبي: ادارة هذا المستشفى توضح

أصدرت إدارة المستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة، اليوم الأربعاء، بلاغًا توضيحيًّا نفت من خلاله ما تم تداوله على مستوى عدد من المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص “وفاة امراة حامل بقسم النساء والتوليد بداية الاسبوع الجاري نتيجة نقص في الإطار الطبي”، وفق بلاغ للإدارة الجهوية للصحة بقفصة.

وأكّدت إدارة المستشفى أن “المرأة قد تلقت العلاج والرعاية الصحية اللازمة من قبل فريق طبي متكامل متكون من طبيبين اختصاص نساء و تولید و طبيب اختصاص مجاري بولية و طبيب انعاش و تخدير بالاضافة الى الاطار الشبه الطبي (قوابل و ممرضات) تكاتفت جهودهم لانقاذ المرأة التي قدمت للقسم المذكور وهي حامل في الأسبوع الأربعين ولم يكن حملها متبعا كما يجب، حيث انه قامت باخر كشف بالصدى خلال شهر ماي 2024”.

وأضافت الإدارة في بلاغها، أنّ “عملية الولادة تمت بشكل طبيعي وكانت المرأة بحالة حسنة في البداية إلا أن حالتها تعكرت لاحقا مما استوجب إجراء تدخل جراحي مستعجل ونقلها الى مستشفى وسيلة بورقيبة بتونس لمزيد العناية بها لكنّها فارقت الحياة”.

ودعت إدارة المستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة “جميع وسائل الإعلام ومستخدمي التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة قبل نشر أو تداول أي خبر قد يثير البلبلة و القلق بين المواطنين أو يؤثر على سير المرفق العمومية”.