تجاوزوا الـ90 شخصا: قائمة بالمترشحين المحتملين للرئاسية

تجاوز عدد التونسيين الذين قاموا بسحب استمارات التزكيّة للترشح للانتخابات الرئاسية 2024، والذين شرعوا في جمع التزكيات، التّسعين شخصا، وفق ما أكّدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وفي ما يلي قائمة المترشحين المحتملين المنشورة على موقع الهيئة، إلى حدّ ظهر الأربعاء 24 جويلية 2024:

احمد الاخضر بن عبد القادر جلالي / احمد الصافي بن ابراهيم سعيد / أحمد بن فرج بن عبد الجليل / الازهر بن الحبيب بالي / الازهر بن محمد غزلاني / الاسعد بن الصادق عبيد / الامجد بن صالح عمري / البشير بن ابراهيم عبيد / البشير بن محمد البليلي / الشاذلي بن محمد أولاد بالليل / الطيب بن احمد السماتي / العفيف بن يوسف البوني / العياشي بن عبد الحميد زمال / الفضلوني بن محمد عيش / المنذر بن عز الدين بوهدي / الناجي بن محمد جلول / أنيس بن حسن العماري / اياد بن محمد محجوب / بشر بن عبدالحكيم الصكلي / جمال بن ظاهر بنشامخ / حسام بن محمد بونني / حسني بن عبد السلام بوخروف / خالد بن محمد شبح / خليفة بن محمود شعبوني / خليل بن علي خليفي / خميس بن علية الخياطية / ذاكر بن الهادي الأهيذب / راضية بن محسن السدرات / رشاد بن رشيد الزقية / رقية بن علي الحافي / رمزي بن رضا الغالي / روضة بن بلقاسم الرزقي / رياض بن الازهر شعيبي / زهير بن محمدالصالح المغزاوي / سامي بن خليفة الجلولي / سيف الدين بن الحبيب القردلي / شرف الدين بن محمد الصالح خميري /صابر بن احمد الصويعي بن عمار / صبري بن عبدالرزاق الحفناوي / عبدالحميد بن العربي البليدي / عبدالحميد بن علي الزيدي / عبد السلام بن عمر عبداللاوي / عبد اللطيف بن الطيب المكّي / عز الدين بن محمد بوزويتة / عزمي بن المنجي بلحاج احمد / عزيز بن عبدالكريم العناق / عصام بن حمودة قرفال / علي بن صالح شحاتة / عليه بن محمد حمدي / عماد بن المختار بوكر / عماد بن محسن الدائمي / غسان بن البشير الخذيري / فاروق بن الطاهر الشعبوني / فتحي بن خميس كريمي / فتحي بن منصور الحاج علي / فتيحة بن ابراهيم معاود / قيس بن المنصف سعيد / كريم بن محمد الغربي / كمال بن المؤدب داود العكروت / لطفي بن خميس الماكني / لطفي بن محمود بنغزي / ليلى بن فرحات الهمامي / مالك بن الحسين سائحي / محمد الشاذلي بن الطيب الفقيه أحمد / محمد العادل بن سالم الدو / محمد القادري بن سعيد مصابحي / محمد المنذر بن عبد العزيز الزنايدي / محمّد بن صالح سالم / محمدرياض بن رضا المحجوب / محمد صالح بن الشاذلي الجنادي / محمد لطفي بن ابراهيم مرايحي / محمد نعمان بن احمد بنمعاوية / محمد هشام بن البشير المؤدب / مراد بن خميس مسعودي / مصطفى بن الصادق بن شعبان / مصطفى بن محمود كمون / مكرم بن عمر الخمار العويني / مهدي بن محمد التومي / نجيب بن المولدي حجري / نزار بن نور الدين الشعري / نشئت بن حموده عزوز / نصرالدين بن مقداد السهيلي / نضال بن الحبيب كريم / نضال بن عبد الكريم قنون / نور الدين بن منصور العيادي / هشام بن جميل قيدارة / هيثم بن محمد الشواشي / وجدي بن توفيق العياري / وحيد بن محمد الزديري / يسري بن محمد الهادي سليمان / عمار بن علي فتاتي