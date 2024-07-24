عاجل/ بسبب المنشطات: إيقاف نشاط مصارع تونسي وحرمانه من الأولمبياد



قررت محكمة التحكيم الرياضي « التاس » تسليط عقوبة الإيقاف عن النشاط الرياضي لمدة 4 سنوات على المصارع التونسي أمين القنيشي، على خلفية عدم امتثاله لبروتوكول الكشف عن المنشطات ليتغيب بذلك عن المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وفق ما علمت به وكالة تونس افريقيا للأنباء من مصدر موثوق اليوم الأربعاء.

وقال المصدر ذاته، إن محكمة التحكيم الرياضي اعتبرت أن أمين القنيشي تأخر عن تقديم العينة خلال إحدى الزيارات الفجيئة وهو ما يمثل من وجهة نظرها خرقا لبروتوكول الكشف عن المنشطات.

ووصف العقوبة ب »القاسية » خاصة وأن نتيجة العينة جاءت سلبية، إضافة إلى أن الحكمين الصادرين في الطور الابتدائي ثم عند الاستئناف كانا بعدم المؤاخذة وفق تعبيره وهو ما خوّل للمصارع أمين القنيشي المشاركة في الدورة الترشيحية للألعاب الأولمبية 2024 التي أقيمت بمدينة الاسكندرية المصرية خلال شهر مارس الفارط وانتزاع بطاقة عبوره إلى الأولمبياد.

وأضاف أن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قامت في الأثناء بالتعقيب لدى « التاس » التي نقضت الحُكمين الأولين وقضت بإيقاف أمين القنيشي لمدة 4 سنوات.