هام/ دعوة للحد من ري الزياتين خلال هذه الفترة



دعت الغرفة الوطنية لمنتجي الزياتين أصحاب ضيعات الزيتون إلى الحد قدر الإمكان من ري الزياتين خلال الفترة الممتدة من 15 جويلية إلى 15 أوت 2024 تفاديا لإصابتها بذبابة الزيتون.

وتأتي هذه الدعوة لارتباط هذا المرض بالرطوبة.

كما دعت الغرفة أصحاب ضيعات الزياتين البعلية كذلك إلى عدم الري بالفترة ذاتها وللغرض ذاته، نظرا لخطورة هذا المرض.

وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أعلنت يوم 16 جويلية 2024 إطلاقها، منذ ماي 2024 حملة وطنية لمقاومة الآفات الضارّة بالزياتين عبر استهداف، خلال هذه الفترة، لذبابة الزياتين تبعا لرصد ارتفاع كثافة الحشرة، ما يعبر عنه ببلوغ العتبة الاقتصادية للتدخل، وتوفر الظروف المناخية الملائمة لتكاثرها.

وأفادت وزارة الفلاحة أنّها شرعت بالمداواة الأرضية والجويّة ضد الذبابة بولاية مدنين، ل20 يوما، وشملت حوالي 557500 أصل زيتون ثم ولاية صفاقس وشملت المداواة حوالي 3750 أصل ثمّ ولاية ولاية قابس عبر مداواة 170250 أصل زيتون.

وتتواصل عمليّة المداواة في ولايات المنستير والمهدية حيث تمّت مداواة على التوالي 226000 أصل و205000 أصل منذ بداية شهر جويلية 2024.

وللتذكير فإنّ هذه الحشرة متواجدة بجميع بلدان البحر الأبيض المتوسط وهي محل متابعة ورصد من قبل المصالح المختصّة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.