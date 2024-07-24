الحكومة تكشف عن مخزون الحليب لسنة 2024

حددت الحكومة المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 2024 عند مستوى 19.9 مليون لتر علما وان فترة ذروة إنتاج الحليب تمتد من أول مارس إلى غاية 31 أوت 2024.

وضبطت، الحكومة، وفق قرار مشترك صدر بالرائد الرسمي عدد 91 لسنة 2024 الصادر، امس الثلاثاء، من وزيرة الصناعة ووزير الفلاحة ووزيرة المالية ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات، مدّة انتفاع مركزيات الحليب بمنحة خزن الحليب الطازج المعقم بالنسبة لسنة 2024 بالفترة الممتدة من غرة مارس إلى 31 ديسمبر.

وكان مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالإعلام، الناصر العمدوني، كشف يوم 22 ماي 2024 ان المخزون الاستراتيجي من الحليب المعلّب يقدر بـ 20 مليون لتر.

وأضاف العمدوني، في إجابته على أسئلة متصلة بمنظومة الالبان، خلال حوار شامل جرى لوكالة تونس افريقيا للأنباء “وات”، ان الكميات التي تم تخزينها خلال هذه الفترة من العام الماضي قاربت 40 مليون لتر من الحليب المعلب.

وتلجأ تونس عند فترات الذروة ووفرة الإنتاج الى تخزين المنتوجات على غرار الحليب المعلّب وضخها في السوق عند تراجع الإنتاج وارتفاع الطلب عليها.

وعبّر العمدوني عن امله في الوصول الى تكوين مخزون استراتيجي من الحليب المعلّب يقارب 4à مليون لترا خلال جويلية 2024، مما سيمكن من تغطية الطلب على هذه المادة عند تقلّص الإنتاج.