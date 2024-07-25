عاجل/ وزيرة العدل تصدر هذه القرارات..

أصدرت وزيرة العدل ليلى جفّال، القرارات المتعلقة بالسراح الشرطي، تبعا لما أصدره رئيس الجمهورية ، من أوامر تقضي بإسقاط العقاب أو الحط منه بالنسبة إلى 1727 محكوما عليهم.

وجاء في بلاغ صادر مساء امس الاربعاء عن وزارة العدل، أن العفو الخاص والسراح الشرطي قد شمل 2956 محكوما عليهم، ممن توفرت فيهم الشروط القانونية، مما يفضي إلى الإفراج عن 1462 سجينا، فيما يتمتع البقية بالحط من مدة العقوبة المحكوم بها.

وكان رئيس الدولة قيس سعيّد، وقع امس الاربعاء، أمرا يتعلق بمنح عفو رئاسي خاص، يقضي بإسقاط العقاب عن عدد من المحكوم عليهم ممن ارتكبوا جرائم تتعلق بنشر تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي، بعد أن كان أصدر أمس الثلاثاء، عددا من الأوامر تقضي بإسقاط العقاب أو الحط منه بالنسبة الى 1727 محكوما عليهم، مما أفضى إلى الافراج عن 233 منهم.