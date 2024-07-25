بشرى سارة لمتساكني هذه المنطقة بداية من اليوم خط حافلة جديد يربطهم بمطار تونس قرطاج..

سيؤمن الخط الجديد الرابط بين محطة سليمان كاهية بمنوبة ومطار تونس قرطاج الدولي، بداية من اليوم الخميس 25 جويلية 2024 سفرتين يوميا بتعريفة تُقدر بدينار واحد.

ويشار إلى ان شركة نقل تونس كانت قد أكدت في بلاغها الصادر أمس، إن هذا الخط الجديد جاء تلبية لطلب متساكني ولاية منوبة المتمثل في تأمين تنقلاتهم إلى مطار تونس قرطاج الدولي، وأشارت إلى أنه سيتم تأمين هذه الوجهة على سبيل التجربة للنظر في مدى جدواها حسب الإمكانيات المتوفرة حاليا في انتظار تعزيز أسطول الحافلات.

وقد تم برمجة، سفرة أولى صباحية تنطلق على الساعة السادسة صباحا من محطة الترابط سليمان كاهية والثانية مسائية تنطلق على الساعة السابعة ليلا من مطار تونس قرطاج الدولي.

وتمتدّ هذه السفرة على مسافة 16,4 كم انطلاقا من محطة سليمان كاهية، مرورا بكل من سيدي عمر- وسط منوبة- مقرّ الولاية- البودرية- مستشفى القصّاب –قصر السعيد- المعهد الأعلى الرياضة – شارع محمد البوعزيزي وصولا إلى مطار تونس قرطاج الدولي، وهو نفس المسلك إيابا.