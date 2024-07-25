بنزرت: رفع 28 مخالفة إقتصادية وحجز حوالي 6 أطنان من الخضر والغلال خلال حملة رقابية جهوية

أفضت حملة رقابية نفذتها مصالح المراقبة المشتركة ببنزرت، أمس الأربعاء واليوم الخميس، إلى رفع 28 مخالفة إقتصادية وحجز قرابة 6 أطنان من الخضر والغلال منها 600 كلغ من البطاطا و5300 كلغ من البطيخ الأحمر، وإعادة ضخها بالمسالك القانونية مع تأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة، وفق المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي.

وبيّن المصدر نفسه، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الحملة تتنزل في إطار أعمال اللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار ومكافحة التهريب والتجارة الموازية والهادفة إلى تكثيف عمليات المراقبة الميدانية للتصدي لمختلف اشكال الممارسات الاحتكارية والمضاربات بجميع مسالك التوزيع.

وأضاف أنّ مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت تولّت بالتنسيق مع المصالح الأمنية التابعة لإقليمي الأمن والحرس الوطنيين ببنزرت تنفيذ الحملة الميدانية مع تنويع أوقات التدخّل سواء خلال الفترة الصباحية او المسائية، لتشمل تجار الجملة وتجار التفصيل للمواد الغذائية، والمحلات التجارية، ووسائل النقل عبر الطرقات، وبعض فضاءات إسداء الخدمات، بالإضافة لمراقبة المستودعات والمخازن.

كما تم التركيز خلال هذه الحملات على الممارسات غير القانونية خاصة في قطاع المواد الغذائية والمواد المدعمة ومنتوجات الفلاحة والصيد البحري وخاصة الغلال، وفق ذات المصدر.