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هام/ إجراءات عاجلة لفائدة المصاب في انفجار لغم بجبل السلوم..

2024/07/25 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد المعتمد الأول بولاية القصرين أحمد الحامدي، في تصريح لاذاعة موزاييك، اليوم الخميس 25 جويلية 2024، أن السلط الجهوية بالقصرين اتخذت عدة إجراءات لفائدة المواطن المصاب يوم الثلاثاء، في انفجار لغم بجبل السلوم، وذلك إثر زيارة ميدانية له ومعاينة الأوضاع الاجتماعية والنفسية التي يعيشها، بالتنسيق مع إدارة الشؤون الاجتماعية بالجهة.

وتتمثل أهم الإجراءات المتخذة في تحسين سكن عائلة المصاب، ومتابعة وضعية أبنائه وتقديم مساعدات مالية وعينية لهم في العودة المدرسية، إضافة إلى رصد مساعدات مالية وعينية للعائلة.

كما ستتعهد إدارة الشؤون الاجتماعية بإعادة ابنته المنقطعة عن الدراسة للتعليم، فضلا عن توفير رعاية نفسية قامت بها الاخصائية النفسية التابعة لقسم النهوض الاجتماعي مع المتضرر وأحد أبنائه، وفق ما قاله المعتمد الأول بولاية القصرين أحمد الحامدي.

يُذكر أن المواطن يبلغ من العمر 47 سنة و تعرض الثلاثاء الماضي إلى إصابات بشظايا جراء انفجار لغم بجبل السلوم.

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