عاجل/ مقتل مواطن تونسي في تبادل نار على الحدود مع الوحدات الأمنية الليبية..

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2024/07/26 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

كشفت النّيابة العامة اللّيبية بالعاصمة طرابلس أنّ جهاز دعم الاستقرار بمدينة نالوت تحصّل على معلومات تفيد بحصول نشاط غير قانوني على الحدود الغربية لليبيا مع تونس ويديره شخصان يحملان الجنسيّة التّونسية.

وأوضحت النّيابة العامة انّ أحد الأشخاص قام بتسليم نفسه وأشار الى تحوز رفيقه بمجموعة من الأسلحة والمفرقعات التّي كانت مخبأة في محل بعيد عن التّجمعات السّكنية.

كما أكّد انّ الوحدات الأمنية واثر تحولها إلى المكان قام المشتبه به باستعمال السّلاح ضدّ عناصر الأمن وأدّت عملية تبادل إطلاق النّار الى وفاته وتمّ مباشرة الأبحاث الأمنية اللازمة للكشف عن تفاصيل الواقعة.

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