بلاغ هام لوزارة المرأة والأسرة..

أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، اليوم الجمعة، استبيانا حول انتظارات الأولياء وتطلعاتهم من خدمات المحاضن المدرسيّة.

ويتضمّن الاستبيان، حسب ما جاء في بلاغ للوزارة اليوم، عددا من الأسئلة تهمّ الجودة والتقييم وتوقيت فتح وغلق المحضنة المدرسيّة وموقعها والمتابعة المدرسيّة والدعم النفسيّ والاجتماعي والمشاركة والتواصل مع الأولياء.

ويندرج هذا الاستبيان، في إطار العمل على مزيد تنظيم وتحسين جودة الخدمات بمؤسسات المحاضن المدرسيّة واستجابة لما يتطلّبه واقع هذا القطاع وضمانا لديمومة هذه المؤسسات بما يتماشى مع مصلحة الطفل الفضلى، حسب ما جاء في البلاغ المذكور.

ودعت الوزارة الأولياء للمشاركة بكثافة في الاستبيان وإبداء مقترحاتهم وآرائهم حول الخدمات المسداة في المحاضن المدرسية وتطلعاتهم للاستئناس بها في مسار إعداد كراس الشروط الجديد للمحاضن المدرسيّة مذكّرة أنها قد شرعت بعد في مراجعة كراس الشروط الخاصة بالمحاضن المدرسيّة الصادر منذ 24 مارس 2006 بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة في القطاع.