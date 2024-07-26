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عاجل/ وزير الداخلية يوجه هذه الرسالة الى المعتمدين الجدد..

2024/07/26 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

دعا وزير الدّاخلية خالد النوري، المعتمدين المعينين حديثا، إلى ضرورة التركيز على العمل الميداني والإصغاء للمواطنين ولتطلعاتهم، وذلك لدى افتتاحه اليوم الجمعة بمقر مركز التكوين ودعم اللامركزيّة بالعاصمة، أشغال دورة تكوينية خصُوصيّة لفائدتهم.
وأكد الوزير، أنّ هذه الدورة التكوينية تتنزلُ في إطار الحرص على إيلاء العمل الجهوي والمحلي المكانة التي يستحقها في صُلب التنظيم الإداري والترابي للدّولة، فضلا عن المهام الموكُولة للمُعتمدين ضمن رُؤية مُتجدّدة لدفع وتنويع العمل التنموي وإثرائه وتوسيع روافده، بما يُدعّمُ دورهم المحوري ويُعزّزُه في خدمة المُواطن والجهات، وفق بلاغ صادر مساء اليوم الجمعة، عن وزارة الداخلية.
وتمتدّ هذه الدورة التكوينية 3 أيّام، ويتضمن برنامجها مجموعة من المحاور يُؤمّنها عدد من الخُبراء من ذوي الإختصاص، تتعلقُ خاصّة بمكانة المُعتمد في المنظومة الإداريّة وعلاقته بالإدارة الجهويّة والمحليّة، ودوره في مجال التنمية ودفع الإستثمار، إضافة إلى تقنيات ومهارات التفاوض والتصرّف الإداري الحديث.
وقد حضر افتتاح الدورة التكوينية، المدير العام لمركز التكوين ودعم اللامركزيّة والمكلفة بتسيير الإدارة العامّة للشؤون الجهويّة بالوزارة.

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