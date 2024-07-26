جفال تؤكد لدى لقائها برئيس نقابة القضاة الحرص على التفاعل إيجابيا مع التصوّرات الكفيلة بتطوير المنظومة القضائية

أكّدت وزيرة العدل ، اليوم الجمعة ، لدى لقائها برئيس نقابة القضاة التونسيين أيمن شطيبة حرص الوزارة على التفاعل الإيجابي مع الأفكار والتصورات البناءة والكفيلة بضمان تطوير المنظومة القضائية وتحسين أدائها.

وأبرزت ، وفق بلاغ لوزارة العدل، أنّ التفاعل يأتى في إطار تكريس آليات العمل التشاركي في مختلف المشاريع و المسائل التي تهم منظومة العدالة، وفقا لانتظارات المتقاضين وتطلعات المتدخلين في الشأن القضائي تكريسا لقضاء ناجع وناجز.

وتمحور اللقاء حول عدد من المواضيع التي تهم القضاة وظروف عملهم اليومي ، مع التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ المخرجات والقرارات المنبثقة عن جلسة العمل التي انعقدت مؤخر ا بالوزارة مع رئيسة مجلس إدارة تعاونية القضاة والمتعلقة بتطوير الخدمات المسداة لفائدة القضاة وتقريبها لهم و تيسير سبل الانتفاع بها.

كما تطرق الجانبان أيضا إلى أهمية متابعة برامج تعصير المرفق القضائي وتقدم تنفيذ برنامج الرقمنة بما يساعد على مزيد تحسين ظروف العمل بالمحاكم ودعم نجاعة المنظومة القضائية وتعزيز ثقة المواطن في مرفق العدالة.