جندوبة: عامل حضيرة ينقذ عائلة من إنفجار سيارتهم.. ثم يلقى حتفه

توفي عامل بحضيرة الغابات بغار الدماء فيما أصيب زميله بحروق بعد أن هبّا لإنقاذ عائلة من الموت اثر احتراق سيارتهم على مقربة من الحديقة الوطنية بالفائجة التابعة لمعتمدية غار الدماء .

وحسبما نقلته موزاييك، فقد كانت سيارة عائلية تتنقل بطريق المحمية الوطنية بالفايجة وعلى متنها عائلة، حين تعالت فيها ألسنة النيران من الجزء السفلي والذي تفطن له أحد عمال الحضائر الذي كان بالقرب من مسرح الواقعة فهب صحبة زميل له لانقاذهم وإطفاء النيران إلا أن انفجارا عنيفا جدّ بالسيارة وطالهما لهب النيران ليلحق بأحدهما حروق بليغة من الدرجة الأولى في حين أصيب الثاني بحروق طفيفة.

وقد تم نقلهما للمستشفى المحلي بغار الدماء ومنه إلى المستشفى الجهوي بجندوبة أين تم الاحتفاظ بأحدهما وإحالة الآخر الذي كانت حروقه بليغة إلى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس أين فارق الحياة متأثرا بما لحقه من حروق