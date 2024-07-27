تعلقت برياضي عربي: تسجيل اول حالة تعاطي للمنشطات في الأولمبياد

أظهرت نتيجة فحص للاعب جودو من العراق، أمس الجمعة، تعاطيه لـ “منشطات بنائية” خلال أولمبياد باريس.

وكشفت وكالة الاختبارات الدولية، أنّ نتيجة اختبار اللاعب سجاد غانم (لاعب جودو من العراق)، وهو لاعب أولمبي يبلغ من العمر 28 عاما، إيجابية، ليصبح أول رياضي أولمبي يتعاطى المنشطات.

وبحسب الوكالة، التي تشرف على برنامج مكافحة المنشطات في أولمبياد باريس، إنه تم إيقاف غانم مؤقتا لحين رفع دعوى تأديبية.

وأضافت: “هذا يعني منع الرياضي من المنافسة أو التدريب أو تدريب آخرين أو المشاركة في أي نشاط خلال دورة الألعاب الأولمبية” باريس 2024.

وكان من المقرر أن يبدأ اللاعب خوض المنافسات الثلاثاء المقبل.