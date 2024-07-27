قتلى وجرحى في تصادم 13 سيارة بالسعودية



ذكرت تقارير إعلامية سعودية، أن 4 أشخاص لقوا حتفهم، الجمعة، عقب تصادم 13 سيارة في أحد الطرق السريعة بالسعودية، جراء انعدام الرؤية بسبب عاصفة غبارية.

وأوضحت صحيفة « عكاظ » المحلية، أن الحادث وقع على طريق الرين بيشه السريع.

ونُقلت بعض الحالات المصابة إلى طوارئ مستشفى الرين العام بواسطة الهلال الأحمر، بعد أن قدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية اللازمة.

وأظهرت الفحوصات تنوع حالات الإصابات بين كسور متعددة، ونزيف داخلي، وإصابات طفيفة، حسب الصحيفة السعودية.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى نقل مصابين إلى مدينة الملك سعود الطبية ومستشفى القويعية العام لتلقي العلاج اللازم، وتم إدخال 7 حالات لأقسام المستشفى للمتابعة الطبية، بينما غادرت 8 حالات بعد تحسن وضعها الصحي.