عاجل/ شخصية جديدة تترشح للانتخابات الرئاسية..

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بالأسماء: 97 شخصا سحبوا استمارة التزكية للترشح للانتخابات الرئاسية

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2024/07/27 أهم الأخبار, تونس, سياسة, غير مصنف

تحصل المخرج والممثل التونسي، نصر الدين الشهيلي، على استمارة جمع التزكيات للترشح للانتخابات الرئاسية في تونس.
وورد اسم نصر الدين السهيلي في القائمة الأولية للمترشحين المفترضين المتحصلين على استمارات جمع التزكيات من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية، وفق الجدول المحيّن لهيئة الانتخابات.
و في هذا السياق ، أعلنت مجموعة من النشطاء السياسيين والحقوقيين في تونس، الجمعة 26 جويلية 2024، دعمها لنصر الدين السهيلي، معلنة عن مبادرة سياسية في ظل ما وصفتها بـ”المهازل القانونية والجرائم السياسية” التي رافقت الاستعداد للانتخابات الرئاسية في تونس.
وانتقدت، في بيان مشترك لها، ما اعتبرته “استمرار المنظومة الحالية في ضرب الحقوق والحريات والتنكر لاستحقاقات الثورة، فضلًا عن مواصلتها استعمال خطاب شعبوي يؤلب التونسيين على بعضهم ويزرع بينهم الحقد والكراهية قد يؤدي إلى دمار أكبر يصعب تداركه”، حسب تعبيرها.
و دعا الموقعون على البيان بـ”إطلاق سراح جميع سجناء الرأي من صحفيين ونقابيين ومحاميين ومدونين وكل الذين سجنوا بسبب آرائهم وأفكارهم وفي مقدمتهم ضحايا المرسوم 54، والذين يحاكمون بسبب نشاطهم السياسي المعارض للسلطة وضمان كل شروط تحقيق العدالة”، وفق نص البيان.

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