عاجل/ القبض على كاتب عام نقابة التونيسار أثناء محاولته الفرار إلى ليبيا..

تمكنت الوحدات الأمنية بالمعبر الحدودي راس جدير من ضبط نجم الدين المزوغي كاتب عام نقابة الخطوط الجوية التونسية أثناء محاولته الفرار نحو ليبيا وفق ما صرح به المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة في تصريح لاذاعة موزاييك.

ويذكر أن المزوغي مدرج بالتفتيش تبعا لأبحاث عدلية مأذون بها من طرف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تعلقت بتدليس الشهائد العلمية والتوسط في البغاء وإعداد محل لذلك والارتشاء من خلال استخلاص مبالغ مالية للتدخل في الانتدابات والترقيات صلب مؤسسة الخطوط الجوية التونسية، حسب تأكيد نفس المصدر.