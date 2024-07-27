عاجل/ رصد نشاط زلزالي بالبحر المتوسّط.. خبير مناخ يوضّح تأثيرها على منطقتنا

أكد خبير المناخ تحسين شعلة أن أكثر الدول تضررا من الزلازل والبراكين بمنطقتنا هي إيطاليا واليونان وتركيا.

وتحدث الخبير المصري عن الظواهر المناخية المتوقعة في الفترة القادمة، لافتا إلى أن التغيرات الحالية في المناخ تعود إلى نشاط زلزالي وبركاني متزايد في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وأوضح أن الزلازل في البحر الأبيض المتوسط تتركز قرب جزيرة كريت اليونانية.

وأضاف: “شهدت إيطاليا في الفترة الماضية نشاطا بركانيا كبيرا وهي تعد من المناطق النشطة بركانيا بشكل كبير ولهذه البراكين تأثيرات سلبية كبيرة على منطقة البحر الأبيض المتوسط عموما”.

وبين الخبير أن الانفجارات البركانية يمكن أن تؤدي لحدوث ظواهر مد وجزر وارتفاع في الأمواج بمعدلات غير مسبوقة. وقال: “ضرب زلزال بقوة 5.3 ريختر الأسبوع الماضي على بعد 9 كيلومترات من سواحل اليونان في البحر الأبيض المتوسط وقد تسبب بارتفاع معدل الأمواج بين 5 و6 أمتار.

وقبل أيام انتشرت شائعات حول احتمال حدوث تسونامي في البحر الأبيض المتوسط خلال الأيام المقبلة. وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية طه توفيق رابح أن حدوث الزلازل في البحر المتوسط لا يزال عند معدلاته الطبيعية ولم ترصد المحطات أي نشاط غير نمطي للزلازل خلال الفترة الحالية”.