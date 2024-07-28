عاجل/ الإنتخابات الرئاسيّة: هؤولاء لا يسمح لهم بدخول فضاء إيداع الترشحات

أكّدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بلاغ لها، اليوم الأحد ، أنّه لا يسمح لدواعي تنظيمية بدخول فضاء إيداع الترشحات إلاّ المترشح المتحصل على استمارة التزكية شخصيا أو من ينوبه بمقتضى توكيل قانوني مصحوبا بملف ترشّحه كاملا، أو الصحفيين والملاحظين بعد الاستظهار ببطاقة الاعتماد.

وأشارت الهيئة إلى أنّه للاطلاع على الوثائق المطلوبة في ملف الترشح، يُمكنكم زيارة الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة www.isie.tn أو الاتّصال برقم النداء 1814.

وتنطلق فترة قبول الترشحات بداية من يوم الاثنين 29 جويلية إلى غاية الثلاثاء 6 أوت 2024 من الساعة الثامنة صباحا إلى السادسة مساء بالمقر المركزي للهيئة.